Ryan Gosling gwiazdą widowiska ze świata Star Wars!

Shawn Levy jednak dalej pracuje nad "Gwiezdnymi wojnami"

Getty Images © Jesse Grant



Zwiastun najnowszego serialu ze świata Star Wars "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków"

To nie wszystko. Okazuje się bowiem, że Gosling ma być gwiazdą widowiska, nad którym od 2022 roku pracuje reżyserTo pierwsza istotna informacja od czasu ogłoszenia projektu ponad dwa lata temu. Niektórzy fani Star Wars uznali nawet, że jak wiele innych ogłoszonych na przestrzeni ostatniej dekady filmów, tak i ten utknął i nigdy nie doczeka się realizacji. Teraz otrzymujemy potwierdzenie, że widowisko wciąż żyje i ma się całkiem dobrze.O filmie przygotowywanym przez Levy'ego praktycznie nic nie wiemy. Reżyser przygotowuje scenariusz wraz ze swoim częstym współpracownikiem. Jednak do tej pory żadne szczegóły fabuły nie przedostały się do opinii publicznej.The Hollywood Reporter twierdzi, że. Portal twierdzi, że to Gosling był zainteresowany projektem, co może wywrócić kalendarz reżysera do góry nogami. Jeśli bowiem aktor dogada się co do warunków kontraktu, to film otrzyma status priorytetowego, a to oznacza, że Levy nie będzie mógł zająć się projektem dla Paramountu, w który zaangażowani są Ryan Reynolds Z drugie strony na chwilę obecną tylko jeden projekt ze świata Star Wars jest realizowany. To widowisko, które trafi do kin w maju 2026 roku.