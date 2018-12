Sam Raimi wyprodukuje ekranizację "Świętego miejsca" Jamesa Herberta

Firma Sama Raimiego Ghost House zajmie się produkcją dla Screen Gems filmu. Będzie to ekranizacja klasycznej powieści grozy Jamesa Herberta wydanej w Polsce pod tytułem "Święte miejsce".Obraz będzie reżyserskim debiutem scenarzysty Evana Spiliotopoulosa (aktorska). Przygotuje on również fabułę.jest historią zhańbionego dziennikarza, który odkrywa w małym miasteczku w Nowej Anglii serię cudowny wydarzenie mogących być efektem działania Boga. Postanawia je wykorzystać, by odbudować swoją karierę zawodową. Wkrótce zaczyna jednak podejrzewać, że cuda mogą mieć mroczniejsze źródło.