Samuela L. Jacksona nie interesują Wasze teorie o "Avengers"

Jeśli zastanawialiście się, co Samuel L. Jackson , odtwórca roli Nicka Fury'ego, myśli o Waszych teoriach dotyczących, to jest wiadomość właśnie dla Was. Otóż: nic nie myślał.Aktor wyjawił światu swój mroczny sekret na czerwonym dywanie podczas premiery widowiska, w którym ponownie wcielił się w Fury'ego, tym razem w młodszej niż dotychczas wersji. Film wejdzie do kin 8 marca, a za jego plecami już czai się kolejne widowisko Marvela,, w którym dowiemy się wreszcie, czy i jak Avengers "odpstrykną" świat. W sieci krążą oczywiście setki fanowskich pomysłów na to, co zobaczymy w filmie. Jackson jednak nie spojrzał na nie nawet jednym okiem., przyznał.Premieranastąpi 25 kwietnia. Wtedy dowiemy się, czyja teoria była trafna. A jaka jest Twoja teoria?