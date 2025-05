Scarlett Johansson: ten film Marvela zasługuje na Oscara. Który?

Scarlett Johansson chce Oscara dla Marvela

"Jurassic World Rebirth" – zwiastun

O czym opowie "Jurassic World Rebirth"?

(przegrał wówczas z " 1917 Sama Mendesa ). Scarlett Johansson , która szykuje się do premiery swojego reżyserskiego debiutu, " Eleanor the Great ", na festiwalu w Cannes, uważa jednak, że widowisko Marvela zasłużyło na nominację w kategorii "Najlepszy film"., pyta Johansson w wywiadzie dla "Vanity Fair"., dodała aktorka. Johansson zdradziła też, czy możemy się spodziewać jej powrotu do uniwersum Marvela – na przykład w nadchodzących " Avengers: Doomsday " lub " Avengers: Secret Wars "., powiedziała gwiazda.W tym roku zobaczymy Johansson w widowisku "Jurassic World Rebirth".to nowe otwarcie cyklu. Zgodnie z zapowiedziami twórców, film ma klimatem przypominać pierwsze części, które wyreżyserował Steven Spielberg. Za fabułę widowiska odpowiada autor oryginału,. Funkcję reżysera pełni autor " Twórcy . Gwiazdą filmu jest Johansson gra Zorę Bennett. To specjalistka od misji ściśle tajnych. Jej zadaniem jest pozyskanie DNA trzech pozostających przy życiu największych gatunków dinozaurów. W jej drużynie są: prawa ręka Zory Duncan Kincaid () oraz paleontolog dr Henry Loomis ().Misja przybiera dramatyczny obrót, kiedy grupa Zory napotyka uwięzioną na samotnej wyspie rodzinę. Próbując przetrwać w niegościnnych terenach bohaterowie odkrywają szokujące tajemnice.