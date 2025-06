Gwiazda w spóźnionym 48 lat teledysku legendarnej grupy

Saoirse Ronan to "Psycho Killer"?

"Psycho Killer" – zobacz teledysk Talking Heads z Saoirse Ronan

Piosenka co prawda miała premierę dopiero w 1977 roku, ale oficjalny koncertowy debiut grupy pod przewodnictwem Davida Byrne'a miał miejsce 5 czerwca 1975 roku w klubie CBGB w Nowym Jorku.W wideoklipie do "Psycho Killer" Ronan wciela się w kobietę, która stopniowo traci kontrolę nad swoim uporządkowanym życiem., czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez Talking Heads "Psycho Killer" pojawił się na pierwszym albumie zespołu zatytułowanym "Talking Heads: 77". To jeden z największych przebojów grupy. Piosenka jest też często wykorzystywana w filmach lub serialach (np. w " Mindhunterze ")., skomentował Mike Mills , powiedziała z kolei Ronan