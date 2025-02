"Deep Cuts": Saoirse Ronan i Austin Butler u twórcy "Braci ze stali"

O czym opowie nowy film Seana Durkina?

"Bracia ze stali" – zwiastun

O czym opowiadają "Bracia ze stali"?

Jej akcja rozgrywa się w pierwszej dekadzie XXI wieku. To opowieść o miłości między dwójką dwudziestokilkulatków, których łączy obsesja na punkcie muzyki – a także o realiach ambicji, poczuciu przynależności i dorosłości. Historia toczy się na tle definiującego erę dziesięciolecia. Durkin napisze scenariusz i stanie za kamerą.wcielą się w dwójkę głównych bohaterów. Ronan ma dodatkowo pełnić rolę producentki.W filmografii Seana Durkina są już " Martha Marcy May Marlene " (2011), " Gniazdo " (2020) i " Bracia ze stali " (2023) oraz serial " Nierozłączne ".Surowy teksański ojciec - głowa rodu Von Erich - zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów - na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?