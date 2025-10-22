Say hello to my little game! "Scarface: Człowiek z blizną" powraca?

Jeden z najgorętszych growych tytułów 2006 roku "Scarface: Człowiek z blizną" powraca. Takie spekulacje krążą w ostatnich dnia po sieci.
Wznowienie kultowej gry nadchodzi
Baczni obserwatorzy tego, co dzieje się na Steamie i Epic Store zauważyli, że wydawca z Hongkongu EC Digital Entertainment przygotowuje wznowienie gry "Scarface: Człowiek z blizną
". Na graczy czekać będzie odświeżona wizualnie wersja z grafiką HD jako DLC
.
Oryginał mimo wielu problemów technicznych okazał się w 2006 roku wielkim hitem na PlayStation 2. Odpowiadało za nie Radical Entertainment. Ze względu na problemy z licencją później tytuł zniknął.
"Scarface: Człowiek z blizną
" oferowało częściowo otwarty świat i alternatywną wersję historii Tony'ego Montany, bohatera słynnego filmu "Człowiek z blizną"
. W grze Tony przeżył próbę zamachu na swoje życie, poprzysięga zemstę i walczy o odbudowanie swojego narkotykowego imperium.
Zwiastun gry "Scarface: Człowiek z blizną"