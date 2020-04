Scenarzyści "Venoma" załatwią Was jednym ciosem

Odpowiedzialni za scenariuszeoraz Jeff Pinkner napiszą pełnometrażową adaptację kultowej mangi. Bać się, czy cieszyć?Stworzona w 2009 roku manga opowiada historię Saitamy - superbohatera o mocy, która pozwala mu neutralizować każdego wroga jednym ciosem. Prowadzi go to na ścieżkę przygody - Saitama wyrusza w świat, by znaleźć godnego siebie rywala oraz zło, z którym będzie mógł nawiązać równorzędną walkę. Oczywiście, nie będzie to najłatwiejsze zadanie.Komiks o internetowym rodowodzie najpierw stał się viralem, a później - gdy już został wydany - światowym hitem. Sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy, trafił na listę bestsellerów New Tork Timesa, zdobył nominacje do nagród Eisnera i Harveya, a na jego podstawie powstało uwielbiane przez fanów anime. Ari Arad będą producentami całości. Projekt powstaje dla Sony Pictures.