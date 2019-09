Scenarzystka "Witaj w klubie" o twórczyni lalki Barbie

Wraca pomysł realizacji biografii Ruth Handler. Scenariuszprzygotuje nominowana do Oscara zaBarbie została stworzona przez Handler w 1958 roku (nazwa pochodzi od imienia córki twórczyni, Barbary). Od samego początku budziła spore kontrowersje, głównie przez fakt swojej niezwykłej popularności. Mattel sprzedaje produkty związane z Barbie pod hasłem afirmacji pozytywnego wizerunku kobiet. Krytycy jednak twierdzą, że już sam kształt laleczki (i jej proporcje) sprawiają, że buduje u dzieci nierealistyczne oczekiwania dotyczące wyglądu i w ten sposób wzmacnia kompleksy.Podstawę scenariusza stanowić będzie książka "Dream Doll: The Ruth Handler Story".Kilka lat temu Reese Witherspoon przymierzała się do produkcji własnej biografii Handler. W jej przypadku punktem wyjścia miała być książka "Barbie and Ruth: The Story of the World's Most Famous Doll and the Woman Who Created Her".