Schwarzenegger i Stallone w nowym "Komando"?

Krążące od paru miesięcy informacje o tym, że powstanie reboot/sequel " Komando " nie znikają. Przeciwnie, w tym tygodniu pojawiły się nowe nieoficjalne doniesienia, tym razem na temat możliwej obsady.Otóż Daniel Richtman twierdzi, że w projekt zaangażował się Arnold Schwarzenegger , czyli odtwórca Johna Matriksa z oryginału. Co więcej, gwiazdor chce ponoć przekonać do udziału w przedsięwzięciu Sylvestra Stallone'a , z którym lubi w ostatnich latach występować.Głównym bohaterem " Komando " z 1985 roku jest emerytowany członek oddziałów specjalnych, który wraca do walki z przestępcami, po tym jak ktoś porywa jego córkę.Nie jest to pierwsza próba realizacji remake'u kultowego akcyjniaka. Dekadę temu próbował go nakręcić David Ayer . Wtedy nie planowano udziału Schwarzeneggera , a gwiazdą produkcji miał być Sam Worthington