Stallone, Gibson, Voight uczynią Hollywood wielkim dla Donalda Trumpa

Donald Trump promuje swoich zwolenników w Hollywood

Decyzja Donalda Trumpa została ogłoszona w mediach społecznościowych. Ma to miejsce na kilka dni przed zaprzysiężeniem go na prezydenta Stanów Zjednoczonych.Tak tłumaczy swoją decyzję Donald Trump:Wymieniona trójka należy do najgłośniejszych zwolenników Donalda Trumpa w Hollywood. Wszyscy oni publicznie popierali go, atakowali jego wrogów i zachwalali jego poglądy i decyzje. Stallone gościł już w Białym Domu w czasie poprzedniej prezydentury Trumpa. Gibson w czasie kampanii prezydenckiej podważał publicznie inteligencję kandydatki Demokratów Kamali Harris, a Voight znany jest z ostrych i mocno kontrowersyjnych wypowiedzi wspierających politykę Trumpa.