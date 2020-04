Sebastian Stan chciałby zagrać Draculę

Getty Images © Lars Niki

"Niewidzialnym człowieku", historia rozgrywać się będzie współcześnie. Scenariusz przygotują często współpracujący z



"Dracula" powstanie dla Universal Pictures, gdyż studio, mimo bogatej historii związanej z postacią wampira (ostatni film: "Dracula: Historia nieznana"), nie ma praw do niej. Biorąc jednak pod uwagę ścisłe relacje z Blumhouse'em, wydaje się niemal pewne, że Universal będzie z filmem związany.



Postać Draculi przeżywa ostatnio renesans popularności. Mogliśmy go niedawno oglądać w animacjach "Hotel Transylwania", "Castlevania" i w brytyjskim serialu "Drakula". Amerykanie szykują z kolei serial o Narzeczonych Draculi. Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że podobnie jak w "Niewidzialnym człowieku", historia rozgrywać się będzie współcześnie. Scenariusz przygotują często współpracujący z Kusamą Matt Manfredi oraz Phil Hay

Sebastian Stan (" Avengers: Koniec gry ") ma na celowniku nową rolę - po współpracy z Karyn Kusamą przychciałby zagrać u niej ponownie i wcielić się w samego hrabiego Draculę w najnowszej adaptacji studia Blumhouse."Napisałem do niej w tej sprawie" - zdradził aktor w wywiadzie z The Hollywood Reporter - "spytałem, czy wie, że pochodzę z Rumunii? Odpowiedziała: jasne, jasne, ale wciąż jest wcześnie - do zobaczenia za cztery lata, po pandemii". To oczywiście tylko żarty, ale kto wie - sami chyba przyznacie, że Stan nie byłby przecież najgorszym wyborem do tej roli.