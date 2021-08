Sekcja Olimpijska na Festiwalu Pięć Smaków!

Pierwsze tytuły sekcji

Karnety już dostępne!

Igrzyska w Tokio dobiegły końca, ale sportowe emocje to zawsze doskonały materiał dla kina. Na Pięciu Smakach znajdziecie to, co w rozgrywkach najważniejsze: adrenalinę, napięcie, gorące wzruszenia i fascynujące historie bohaterów, walczących o swoje marzenia. Ujawniamy pierwsze tytuły!Wszyscy znamy te opowieści: obdarzony trudnym charakterem bohater, który w drodze na szczyt walczy nie tylko z przeciwnościami losu i z kolejnymi oponentami, ale przede wszystkim z samym sobą; złożona z samych fuksów drużyna, wzbudzająca jedynie uśmiech politowania, trafia w ręce upadłego trenera, na którym wszyscy już dawno postawili krzyżyk... Czy mają jakiekolwiek szanse i przyniosą chwałę swoim rodzinom, a nawet całemu narodowi?Kino sportowe posługuje się dobrze rozpoznawalnymi konwencjami, które jednak, w kamerze wybitnych artystów, zamieniają się w głębokie, wielowymiarowe opowieści. W Sekcji Olimpijskiej Pięciu Smaków pokażemy najlepsze azjatyckie filmy gatunku, starannie wybrane spośród dziesiątek tytułów. Będą to obrazy często oparte na faktach, które oprócz emocjonujących historii o ludziach, których dokonali niemożliwego, o tym jak wielką moc potrafi mieć sport, opowiedzą także o rzeczywistości społecznej i politycznej dzisiejszej Azji.W programie znajdzie się między innymi " Wojowniczka " (reż. Jero Yun, Korea Południowa 2020), której bohaterką jest Jina, młoda kobieta, która właśnie zakończyła kurs adaptacyjny dla uchodźców z Korei Północnej i stara się znaleźć swoje miejsce w południowokoreańskim społeczeństwie. Podejmując dorywczą pracę w siłowni, w której trenują bokserzy, nie spodziewa się, że to właśnie sport może dać jej szansę na zrealizowanie planów - i przestrzeń dla głęboko skrywanych emocji.Zobaczymy również "Jesteśmy mistrzami" (reż. Chang Jung-chi , Tajwan 2019), porywającą, doskonale skrojoną historię dwóch braci, dla których koszykówka staje się sensem życia i drogą do wyjścia z marnego życiowego startu. Jeden trafia jednak do elitarnej szkoły i szybko staje się gwiazdą, drugi - do drużyny, której grozi rozwiązanie. Szalenie popularna w Tajwanie Licealna Liga Koszykówki (HBL) staje się tłem dla emocjonującej opowieści o solidarności w sporcie i emocjonalnych wyzwaniach, stojących przed zawodnikami.Sport zespołowy to także środowisko filmu " Pół kroku " (reż. Steve Chan Chi-fat , Hongkong 2016), opartego na prawdziwej historii Shatin Martins, szkolnego zespołu z cieszącej się nienalepszą sławą dzielnicy, który w latach 80. odniósł zaskakujący sukces. Bohaterowie filmu to w większości chłopcy o trudnych życiowych doświadczeniach, dla których członkostwo w drużynie staje się przełomowym życiowym doświadczeniem. Historia ich uporu, wytrwałości i nadziei, utrzymującej się wbrew wszelkim przeciwnościom, to zarazem tożsamościowa opowieść o współczesnym Hongkongu.15. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków odbędzie się w tym roku w formule hybrydowej: w warszawskich kinach od 17 do 24 listopada oraz online od 17 do 29 listopada.Karnety na obie formy festiwalu są już dostępne. Od 26 października można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Kup karnet na festiwal TUTAJ