Sony nabyło prawa do ekranizacji bestsellerowej serii fantasy

O czym opowiada seria "Hierarchia"?

Seria „Hierarchia” to epicka opowieść osadzona w świecie przypominającym starożytny Rzym, wzbogaconym jednak o elementy magii. Jej bohaterem jest Vis, młody mężczyzna skrywający śmiertelnie niebezpieczny sekret. Zmuszony do zbadania tajemniczej śmierci, infiltruje wszechpotężny reżim żywiący się energią psychiczną i fizyczną poddanych, zwaną Wolą. Odkryte przez niego spiski wciągają go w rodzący się bunt, który może zburzyć cały porządek świata.James Islington, australijski autor, zaczynał jako pracownik branży technologicznej. Rozgłos przyniosła mu "Trylogia Licaniusa", której pierwszy tom wydał samodzielnie, zanim otrzymał kontrakt na kontynuacje.Pierwsza część nowego cyklu, "Wola wielu", ukazała się w 2023 roku i zdobyła Aurealis Award dla najlepszej australijskiej książki fantasy, była nominowana do Goodreads Choice Awards i trafiła do zestawienia Audible Best of 2023. Łącznie Islington sprzedał ponad 2,5 mln egzemplarzy swoich książek, a jego twórczość przetłumaczono na 17 języków. W polskiej wersji językowej ukazał się jak dotąd pierwszy tom "Hierarchii" i wspomniana "Trylogia Licaniusa".Nad filmową adaptacją dla Sony czuwają Peter Kang i Louie Provost, ale z projektem nie jest jeszcze związany żaden twórca czy producent.