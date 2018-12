Serial "Stargirl" dostał trójkę superłotrów

Do opartego na komiksach DC serialudołączyło troje nowych aktorów: Joy Osmanski ), Neil Hopkins ) i Nelson Lee ).Aktorzy wcielą się w członków drużyny superłotrów The Injustice Society. Osmanski zagra Tigress, Hopkins wcieli się w Sportsmastera, a Lee będzie Dragon Kingiem.13-odcinkowy serial ma opowiedzieć o tym, jak licealistka Courtney Whitmore ( Brec Bassinger ) staje się superbohaterką o pseudonimie Stargirl i łączy siły z grupą Justice Society of America, by wspólnie walczyć z czarnymi charakterami.Showrunnerem serialu jest Geoff Johns , twórca postaci Stargirl. Serial zadebiutuje na platformie DC Universe.