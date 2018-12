Serial "Stargirl" ma już swojego Doktora Mid-Nite'a

Getty Images © Frederick M. Brown

Powiększa się skład drużyny Justice Society of America z serialu. Do obsady dołączył właśnie Henry Thomas ), który wcieli się w postać Doktora Mid-Nite'a.13-odcinkowy serial ma opowiedzieć o tym, jak licealistka Courtney Whitmore ( Brec Bassinger ) staje się superbohaterką o pseudonimie Stargirl i łączy siły z grupą Justice Society of America, by wspólnie walczyć z czarnymi charakterami.Ukrywający się pod pseudonimem Doktora Mid-Nite'a Charles McNider to wybitny lekarz i jeden z założycieli JSA, który służy za drużynowego medyka i detektywa.Showrunnerem serialu jest Geoff Johns , twórca postaci Stargirl. Serial zadebiutuje na platformie DC Universe.