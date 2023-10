"W garniturach" najlepszym serialem wszech czasów w streamingu

"W garniturach" bije rekord rankingu Nielsena

Nielsen od wielu lat zajmuje się monitorowaniem oglądalności programów telewizyjnych. Od trzech czyni to również dla platform streamingowych.Podaje też swoje dane z pewnym opóźnieniem. Najnowszy ranking jest za tydzień 4-10 września.W zestawieniu za tydzień 4-10 wrześniazajęło pierwsze miejsce z wynikiem. Numer dwa -- tracił do lidera 440 milionów minut.to serial telewizyjny stworzony przez Aarona Korsha Serial cieszył się dużym zainteresowaniem. Był najpopularniejszym tytułem stacji. Doczekał się w sumieAkcjarozgrywa się w fikcyjnej nowojorskiej kancelarii prawniczej. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera ( Gabriel Macht ), charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike'a Rossa ( Patrick J. Adams ). Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet.