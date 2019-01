"W garniturach" przedłużone na 9. sezon

Są na sali fani serialu? Jeśli tak, to niech wiedzą, że został on przedłużony na 9. sezon. Będzie to zarazem finał całego cyklu.Showrunner oraz twórca serialu, Aaron Korsh, podjął decyzję o przekierowaniu całej twórczej energii na spin-off Giną Torres w roli głównej. W pełnym emocji przemówieniu podziękował dotychczasowym współtwórcom serialu i zapowiedział, że czeka go zupełnie nowe wyzwanie.Dziewiąty sezon będzie liczył 10 odcinków i zostanie pokazany przez USA Network w 2019 roku - dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Druga połowa 8. sezonu będzie miała premierę w najbliższą środę.