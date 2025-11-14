Newsy Filmy Sony przygotowuje film o Labubu
Sony przygotowuje film o Labubu

Sony przygotowuje film o Labubu
źródło: Getty Images
autor: Mike Blabac
Sony rusza z pracami nad filmem opartym na fenomenie pluszaków Labubu. Studio właśnie dopięło umowę na ekranizację chińskiej marki, która w ostatnich latach podbiła rynki Azji Południowo-Wschodniej, ostatnio też cały świat. 

GettyImages-2238723540.jpg Getty Images © Claudio Lavenia

Labubu – skąd wziął się fenomen?



Labubu, stworzone przez artystę Kasinga Lunga i spopularyzowane przez Pop Mart od 2019 roku, stało się globalną obsesją głównie dzięki sprzedaży w "blind boxach" oraz gorączce kolekcjonerskiej, która wywindowała ceny limitowanych edycji do sześciocyfrowych kwot. Do boomu dołożyła się także moda wśród celebrytów – zwłaszcza Lisy z Blackpink, która w 2024 roku zaczęła nosić pluszaki jako akcesoria.

Na razie projekt jest na bardzo wczesnym etapie – nie ma jeszcze ani producentów, ani reżyser. Nie wiadomo też, czy film będzie aktorski, czy animowany.

Sony liczy, że sukces marki przeniesie się na kino i pozwoli zbudować nową franczyzę. W ostatnich latach Hollywood coraz chętniej sięga po zabawki jako punkt wyjścia do filmów – od "Lego: Przygody" po "Barbie". Teraz do tego grona może dołączyć także Labubu, z bohaterami takimi jak Zimomo, Mokoko czy Tycoco.

"Lego: Przygoda" – zobacz zwiastun



