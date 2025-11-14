Newsy Filmy Reżyserzy nowego "Star Treka" wybrani. Ich filmy były hitami
Reżyserzy nowego "Star Treka" wybrani. Ich filmy były hitami

Paramount oficjalnie pracuje nad nowym filmem z serii "Star Trek" i właśnie wybrano jego twórców. Zostali nimi Jonathan Goldstein i John Francis Daley – duet, który tchnął nowe życie w "Spider-Man: Homecoming" i "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor". Obaj staną za kamerą oraz napiszą scenariusz i zajmą się produkcją projektu.

To będzie zupełnie nowy "Star Trek"



Jak dotąd nie wiadomo, na czym skupi się fabuła, ale jedno jest pewne: to będzie zupełnie nowe podejście do "Star Treka", niezwiązane z żadnym wcześniejszym filmem czy serialem. To pokrywa się ze słowami Davida Ellisona, założyciela Skydance, który niedawno zapowiedział, że kolejny film nie będzie kontynuacją serii z Chrisem Pine’em, tylko całkiem nową historią z nową obsadą. Według przecieków można się też spodziewać całkiem świeżych bohaterów.

Goldstein i Daley z sukcesami odświeżali już znane marki. Udowodnili to przy "Spider-Man: Homecoming" oraz "Dungeons & Dragons", które zdobyły bardzo dobre recenzje. 

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

Duet współpracował też zarówno z Paramount, jak i Skydance. Dla Skydance stworzyli ostatnio komedię akcji osadzoną w czasach zimnej wojny – "Mayday" z Ryanem Reynoldsem. Film wciąż czeka na swoją premierę, która została zaplanowana na przyszły rok.

"Star Trek" – na ekranie od blisko 60 lat



Pierwszy serial "Star Trek: The Original Series" wystartował 8 września 1966 roku. Ostatnim kinowym filmem głównej serii był natomiast "Star Trek: W nieznane" z 2016 roku. Do teraz natomiast emitowany jest serial "Star Trek: Nieznane nowe światy". Piąty i ostatni sezon został zapowiedziany na 2027 rok. 

"Star Trek: W nieznane" – zobacz zwiastun



