Sony wciąż szykuje żeński spin-off "21 Jump Street"

Kilka lat temu informowaliśmy na stronach Filmwebu, że studio Sony pracuje nad żeńskim spin-offem przebojowej komedii. Przez ostatnie dwa lata było jednak wokół projektu cicho, więc niektórzy z Was mogli pomyśleć, że trafił on do kosza. Tak wcale nie jest. Studio w dalszym ciągu jest zainteresowane realizacją komedii.Jej szczegóły nie są na razie znane. Portal Variety sugeruje jednak, że będzie to historia dwóch policjantek, które będą musiały udawać uczennice liceum.Scenariusz niezatytułowanego spin-offu przygotowuje Rodney Rothman , który wcześniej opracowywał fabułę. Ma też całość wyreżyserować.Przed kilkoma laty informowaliśmy również o pomyśle na filmowy mash-up. Ten projekt został jednak wyrzucony do kosza.