Czy Jack Reacher zagra Batmana? Aktor spotkał się z Jamesem Gunnem

Jak się zdaje, powtarzane przez fanów zarzuty o wątłą sylwetkę aktualnego Batmana granego przez Roberta Pattinsona mogą skłonić studio DC do poszukania aktora o całkowicie przeciwnej charakterystyce. Takim kandydatem jest właśnie Alan Ritchson, znany szerzej jako serialowy "Reacher". Jak dziś donosi portal Comic Book Movie, aktor spotkał się niedawno z Jamesem Gunnem, by porozmawiać o roli w budowanym przez niego uniwersum. Czy zmieści się w kostium Batmana?
Czy "Reacher" wcieli się w nowego Batmana?
Poszukiwania idealnego kandydata na Mrocznego Rycerza trwają w najlepsze. Prowadzone przez Jamesa Gunna
DCU poszukuje aktora do roli w filmie "The Brave and the Bold
", zapowiedzianym na początku 2023 roku. Batman ma zadebiutować w uniwersum w nieoczywisty sposób – intymną historią, w której Bruce Wayne, dowiadując się, że ma syna, zaczyna szkolić go na swojego wiernego towarzysza. W tej wersji to właśnie Damian Wayne zostaje wspierającym herosa Robinem.
Od dawna mówi się, że mało prawdopodobnym jest obsadzenie w roli nowego Batmana Roberta Pattinsona
– ustanowiony przez Matta Reevesa
bohater najprawdopodobniej zostanie więc zastąpiony przez kogoś bardziej pasującego do wizji Gunna
. Potwierdził to niedawno Peter Safran
, pełniący wraz z Gunnem funkcję szefa DC Studios. Tak jak mówiłem, zawsze będziemy tworzyć także projekty bardziej autorskie [osobne od DCU]. Nazywamy je Elseworlds. Ale oczywiście potrzebujemy też Batmana w DCU, dlatego rozwijamy naszą własną wersję tej postaci, nawet jeśli film Matta Reevesa powstaje pod naszym szyldem. Zrobimy "The Batman: Part II", kiedy Matt będzie gotowy i odda scenariusz. Ale równocześnie przygotowujemy naszą historię o Batmanie i Robinie – "The Brave and the Bold".
Zdaniem fanów, wśród idealnych kandydatów do roli człowieka-nietoperza znajduje się Alan Ritchson
, szerszej znany jako protagonista serialu "Reacher
". Jak informują dziś dziennikarze, nie było to wyłącznie życzeniowe myślenie komiksiarzy. W niedawnym wywiadzie aktor przyznał, że faktycznie spotkał się z Jamesem Gunnem
i rozmawiał z nim o możliwym założeniu maski Mrocznego Rycerza
. To nie są plotki, że James Gunn jest moim fanem. Sam mi to powiedział. A czy ja jestem fanem Jamesa Gunna? Absolutnie tak. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Padły słowa o Batmanie. Ale szczerze wątpię, że Batman będzie moją przyszłością. Jestem jednak przekonany, że coś się dla mnie w DC znajdzie. I bardzo bym chciał, żeby tak się stało
– powiedział aktor.
W dalszej części rozmowy aktor nie doprecyzował, po której ze stron – studia, czy jego samego – pojawiły się wątpliwości w kwestii objęcia roli Batmana
. Tymczasem fani superbohaterskiego świata mogą cieszyć się z deklaracji, że Ritchson
faktycznie pojawi się w uniwersum DC. Dziennikarze spekulują, że aktor może być przymierzany do roli nieobecnego na dużym ekranie Green Arrowa lub Aquamana
, którego trójząb przejąłby od związanego z postacią Jasona Momoy
.
