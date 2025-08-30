Gwiazdorska obsada w nowym kryminale twórcy "Captain Fantastic"

O powstającym właśnie nowym, ekscytującym projekcie informuje nas portal Deadline. Zdaniem dziennikarzy, w amerykańskiej Fabryce Snów wykuwa się w tej chwili kryminalna intryga pod wdzięcznym tytułem "Kockroach" ("Karaluch"). Miejskiemu dreszczowcowi udało się już zebrać całkiem spektakularną, obiecującą obsadę
.
"Kockroach" – co wiemy?
Jak donosi portal Deadline, w filmie "Kockroach" w głównych rolach wystąpią Channing Tatum
("Mrugnij dwa razy
"), Oscar Isaac
("Co jest grane, Davis?
") oraz Zazie Beetz
("Joker
"). Trójka aktorów została obsadzona przez ujawnionego już wcześniej producenta filmu, Mada Chance'a – twórcę odpowiedzialnego w przeszłości między innymi za film "Snajper
".
Getty Images © Savion Washington
"Koackroach" ma opowiedzieć historię tajemniczego nieznajomego, który za sprawą coraz pewniejszego wkraczania w miejski świat zorganizowanej przestępczości spróbuje zdobyć władzę w strukturach mafijnych. Tym samym rzuci wyzwanie nieprzychylnej mu elicie kryminalnej Nowego Jorku.
Produkcja powstanie na podstawie powieści Williama Lashnera – poczytnego autora thrillerów, kilkukrotnie goszczącego ze swoimi pozycjami na liście bestsellerów The New York Times. "Kockroach" będzie adaptacją jego książki pod tym samym tytułem z 2007 roku. Za przeniesienie jej na ekran odpowie scenarzysta Jonathan Ames
("Nigdy cię tu nie było
"). Reżyserem filmu jest z kolei Matt Ross
, twórca projektu "Captain Fantastic
", za który Viggo Mortensen
otrzymał swoją drugą Oscarową
nominację.