Gwiazdorska obsada w nowym kryminale twórcy "Captain Fantastic"

źródło: Getty Images
autor: Ethan Miller
O powstającym właśnie nowym, ekscytującym projekcie informuje nas portal Deadline. Zdaniem dziennikarzy, w amerykańskiej Fabryce Snów wykuwa się w tej chwili kryminalna intryga pod wdzięcznym tytułem "Kockroach" ("Karaluch"). Miejskiemu dreszczowcowi udało się już zebrać całkiem spektakularną, obiecującą obsadę

"Kockroach" – co wiemy?



Jak donosi portal Deadline, w filmie "Kockroach" w głównych rolach wystąpią Channing Tatum ("Mrugnij dwa razy"), Oscar Isaac ("Co jest grane, Davis?") oraz Zazie Beetz ("Joker"). Trójka aktorów została obsadzona przez ujawnionego już wcześniej producenta filmu, Mada Chance'a – twórcę odpowiedzialnego w przeszłości między innymi za film "Snajper".

GettyImages-2218039065.jpg Getty Images © Savion Washington




"Koackroach" ma opowiedzieć historię tajemniczego nieznajomego, który za sprawą coraz pewniejszego wkraczania w miejski świat zorganizowanej przestępczości spróbuje zdobyć władzę w strukturach mafijnych. Tym samym rzuci wyzwanie nieprzychylnej mu elicie kryminalnej Nowego Jorku.

Produkcja powstanie na podstawie powieści Williama Lashnera – poczytnego autora thrillerów, kilkukrotnie goszczącego ze swoimi pozycjami na liście bestsellerów The New York Times. "Kockroach" będzie adaptacją jego książki pod tym samym tytułem z 2007 roku. Za przeniesienie jej na ekran odpowie scenarzysta Jonathan Ames ("Nigdy cię tu nie było"). Reżyserem filmu jest z kolei Matt Ross, twórca projektu "Captain Fantastic", za który Viggo Mortensen otrzymał swoją drugą Oscarową nominację. 

"Captain Fantastic" – zwiastun filmu


