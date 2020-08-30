"Naznaczony 6" jednak powstanie. Znamy jego gwiazdę

Wydaje się, że odwlekany horror "Insidious 6" wreszcie dostał realną szansę na realizację. Jak bowiem donosi portal NPN, Sony wybrało już odtwórczynię głównej roli. Znacie ją z serialu "Nawiedzony dwór w Bly".
Co wiemy o szóstej części serii "Naznaczony"? "Insidious 6"
to rzecz jasna nowa odsłona cyklu horrorów "Naznaczony
". Oficjalnie nie znamy zbyt wielu szczegółów. Nieoficjalnie wiemy, że będzie to prequel
, gdyż w obsadzie jest Lin Shaye jako Elise Rainier
.
Nowa sprawa ma być powiązana z postacią samotnej matki, która cierpi z powodu traumatycznych wydarzeń ze swojej przeszłości. Postać tę ma zagrać Amelia Eve
. Jej najbardziej rozpoznawalną kreacją pozostaje Jamie z hitu platformy Netflix "Nawiedzony dwór w Bly
".
Za "Insidious 6
" odpowiada Jacob Chase
. Reżyser ma na swoim koncie m.in. horror "Come Play
". Autorem scenariusza jest David Leslie Johnson-McGoldrick
, który związany był dotąd z serią "Obecność" (napisał teksty do trzech części, w tym wchodzącej za chwilę do kin "Obecności 4
").
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdjęcia do "Insidious 6
" ruszą jesienią (lokalnie wiosną). Mają być kręcone w Melbourne.
Sony już kilkakrotnie przenosiło datę premiery filmu. Aktualnie planuje wprowadzić go do amerykańskich kin 21 sierpnia 2026 roku
.
Zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi". Aktualnie ostatniego w serii