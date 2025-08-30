Fatality! "Mortal Kombat II" nie trafi w tym roku do kin

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy już odliczali dni do październikowej premiery growego widowiska "Mortal Kombat II". Warner Bros. właśnie ją odwołał.
"Mortal Kombat II" za dobry na październik. Kiedy trafi do kin?
Machina promocyjna była już rozkręcona. Wszyscy szykowali się do premiery pod koniec października. Jednak Warner Bros. uznało, że zainteresowanie filmem jest tak duże, że szkoda go wypuszczać jesienią.
Studio liczy, że nowa data premiery pozwoli zarobić na widowisku dużo więcej pieniędzy.
Jak bowiem donosi portal Deadline, w USA "Mortal Kombat II" trafi do kin dopiero 15 maja 2026 roku
. W tym roku maj był niezwykle udany dla Warnera. To wtedy do kin trafił horror "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
" bijąc box-office'owe rekordy serii i globalnie zarabiając ponad 300 milionów dolarów. Dla porównania wszystkie filmy z cyklu "Mortal Kombat
" zgarnęły dotąd niespełna 260 milionów dolarów.
Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
).
Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"