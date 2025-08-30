Newsy Filmy Fatality! "Mortal Kombat II" nie trafi w tym roku do kin
Filmy

Fatality! "Mortal Kombat II" nie trafi w tym roku do kin

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mortal+Kombat+II%22+w+kinach+dopiero+w+przysz%C5%82ym+roku.+Znamy+dat%C4%99+premiery-162689
Fatality! &quot;Mortal Kombat II&quot; nie trafi w tym roku do kin
Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy już odliczali dni do październikowej premiery growego widowiska "Mortal Kombat II". Warner Bros. właśnie ją odwołał.

"Mortal Kombat II" za dobry na październik. Kiedy trafi do kin?



Machina promocyjna była już rozkręcona. Wszyscy szykowali się do premiery pod koniec października. Jednak Warner Bros. uznało, że zainteresowanie filmem jest tak duże, że szkoda go wypuszczać jesienią. Studio liczy, że nowa data premiery pozwoli zarobić na widowisku dużo więcej pieniędzy.


Jak bowiem donosi portal Deadline, w USA "Mortal Kombat II" trafi do kin dopiero 15 maja 2026 roku. W tym roku maj był niezwykle udany dla Warnera. To wtedy do kin trafił horror "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" bijąc box-office'owe rekordy serii i globalnie zarabiając ponad 300 milionów dolarów. Dla porównania wszystkie filmy z cyklu "Mortal Kombat" zgarnęły dotąd niespełna 260 milionów dolarów.

Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage – przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków.

Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser "Mortal Kombat" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em (Karl Urban), Baraką (CJ Bloomfield) i Scorpionem (Hiroyuki Sanada) walczyć będą też m.in. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kitana (Adeline Rudolph) i Shao Kahn (Martyn Ford).

Zwiastun filmu "Mortal Kombat II"



 

Powiązane artykuły Mortal Kombat II

Zobacz wszystkie artykuły

Mortal Kombat II  (2025)

 Mortal Kombat II

Mortal Kombat  (2021)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat  (1995)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat 2: Unicestwienie  (1997)

 Mortal Kombat 2: Unicestwienie

Najnowsze Newsy

Seriale

"Motorheads" zalicza kraksę. Serial został skasowany

Filmy

"Naznaczony 6" jednak powstanie. Znamy jego gwiazdę

Filmy

Tryumf siły. Czy Jack Reacher zagra Batmana?

10 komentarzy
Filmy

Plotka: Eva Mendes zostanie żoną Ryana Goslinga

Filmy

Gwiazdorska obsada w nowym kryminale twórcy "Captain Fantastic"

Filmy

Nowy człowiek z blizną wybrany! Znacie go z serialu "The Last of Us"

11 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2025: George Clooney vs Julia Roberts, Baumbach vs Guadagnino

4 komentarze