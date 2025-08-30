Nowy człowiek z blizną wybrany! Znacie go z serialu "The Last of Us"

Wygląda na to, że po latach obietnic w końcu doczekamy się nowego "Człowieka z blizną". Projekt ma już nawet swoją gwiazdę. To aktor, którego znacie z serialu "The Last of Us" oraz filmu "Top Gun: Maverick".
Słynny gangster-imigrant powróci! Nowy "Scarface" nie będzie jednak miał nic wspólnego z "Człowiekiem z blizną" Briana De Palmy. Twórcy sięgnął po literacki oryginał autorstwa Armitage'a Traila, który jest już w domenie publicznej.
Za projekt odpowiadać będą producent Tom Culver oraz aktor Danny Ramirez
i to on ma być odtwórcą tytułowej roli.
Getty Images © Jeff Kravitz
Powieść Traila została wydana w 1930 roku i już dwa lata później doczekała się ekranizacji. "Człowiek z blizną" Howarda Hawksa
przez wiele dekad uważany był za jeden z najlepszych kryminałów w historii kina. Jego renoma była tak wielka, że kiedy do kin trafił remake De Palmy
, został bardzo źle przyjęty dostając nawet nominację do Złotej Maliny.
Wersja z lat 30. była historią włoskiego imigranta próbującego odnieść sukces w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego. Swój amerykański sen spełniał przemocą i zbrodnią.
Twórcy nowej wersji zapewniają, że powieść Traila ma być dla nich punktem wyjścia do opowiedzenia na wskroś współczesnej historii. Deklarują, że nie zamierzają opierać swojego filmu na nostalgii.
