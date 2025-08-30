Newsy Filmy Nowy człowiek z blizną wybrany! Znacie go z serialu "The Last of Us"
Nowy człowiek z blizną wybrany! Znacie go z serialu "The Last of Us"

Deadline
Wygląda na to, że po latach obietnic w końcu doczekamy się nowego "Człowieka z blizną". Projekt ma już nawet swoją gwiazdę. To aktor, którego znacie z serialu "The Last of Us" oraz filmu "Top Gun: Maverick".

Słynny gangster-imigrant powróci!



Nowy "Scarface" nie będzie jednak miał nic wspólnego z "Człowiekiem z blizną" Briana De Palmy. Twórcy sięgnął po literacki oryginał autorstwa Armitage'a Traila, który jest już w domenie publicznej.

Za projekt odpowiadać będą producent Tom Culver oraz aktor Danny Ramirez i to on ma być odtwórcą tytułowej roli.

02.jpg Getty Images © Jeff Kravitz


Powieść Traila została wydana w 1930 roku i już dwa lata później doczekała się ekranizacji. "Człowiek z blizną" Howarda Hawksa przez wiele dekad uważany był za jeden z najlepszych kryminałów w historii kina. Jego renoma była tak wielka, że kiedy do kin trafił remake De Palmy, został bardzo źle przyjęty dostając nawet nominację do Złotej Maliny.

Wersja z lat 30. była historią włoskiego imigranta próbującego odnieść sukces w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego. Swój amerykański sen spełniał przemocą i zbrodnią.

Twórcy nowej wersji zapewniają, że powieść Traila ma być dla nich punktem wyjścia do opowiedzenia na wskroś współczesnej historii. Deklarują, że nie zamierzają opierać swojego filmu na nostalgii.

O filmie "Człowiek z blizną" w programie "Na skróty"




