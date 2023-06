Sorry dziewczyny z Dubaju. Nie zobaczycie tam nowego "Spider-Mana"

Jeden kadr - tyle wystarczy, by skasować film

Cenzorzy z Emiratów mają dobry wzrok i dopatrzyli się w jednej ze scen w pokoju Gwen Stacy plakatu z hasłem(chrońcie dzieci transpłciowe). Kadr z plakatem znajdziecie poniżej. Sprawdźcie, czy napis rzuca Wam się w oczy.Z tego wywnioskowali, że, a to jest sprzeczne z wartościami, które mogą być propagowane w ZEA i film został usunięty z planów dystrybucyjnych.miał trafić do tamtejszych kin 22 czerwca.Co ciekawe, decyzja cenzorów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdza spekulacje niektórych fanów, którzy również uważają, że Gwen jest osobą transpłciową lub co najmniej symbolizuje zmagania, z jakimi takie osoby muszą się mierzyć. Dowodami tego są dla nich nie tylko wskazany plakat, ale także wybrana przez twórców paleta barw w czasie pierwszego zeszytu prezentującego Gwen na Ziemi-65. Są to bowiem: niebieski, różowy, biały. Zaś w najważniejszej scenie rozmowy Gwen z jej ojcem na jego mundurze sokole oko dostrzeże przypinkę z flagą osób transpłciowych.Tymczasem pełnometrażowa animacjaokazała się triumfem animowanego studia Sony. W Ameryce(190,2 mln dolarów). Obecnie ma na swoim koncie ponad 247,3 mln dolarów.Na świecie wkrótce również pokona jedynkę. Obecniema już 164,5 mln dolarów, podczas gdy finalny rezultatto 185,3 mln dolarów.Globalniez kwotą 411 mln dolarów. Lepiej sprzedały się tylko:(563,7 mln dolarów),(527,7 mln) i(469,7 mln).