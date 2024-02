"Spider-Man: poprzez multiwersum" animacją roku. Zdobywa 7 Nagród Annie

Annie 2024 dla filmu "Spider-Man: poprzez multiwersum" i serialu "Blue Eye Samurai"

"Między nami żywiołami" wśród największych przegranych

Zwiastun filmu "Spider-Man: poprzez multwiersum"

Nagrody Annie 2024 w najważniejszych kategoriach

Tym samym zakończył galę z siedmioma wyróżnieniami, w tym oczywiście dla najlepszej animacji.To stawia go rzecz jasna jako faworyta do zdobycia Oscara już za niespełna miesiąc., która zaczynała wieczór z największą liczbą nominacji (miała ich dziewięć), zakończyła przygodę z Nagrodami Annie z. Takżeotrzymali twórcy animacjiW kategoriach serialowych bezkonkurencyjna okazała się produkcja platformy Netflix. Serial miał siedem nominacji, zdobyłwyrasta na faworyta oscarowego w kategorii najlepsza animacja krótkometrażowa, bo tę właśnie nagrodę zdobyła na gali Annie 2024.Nagrody Annie 2024 mają też swoich wielkich przegranych.Największym jest zdecydowanieFatalnie wypadła też animacja. W tym przypadku mogło być nawet siedem nagród, a twórcy nie otrzymali żadnej.Bez nagród pozostali również twórcy animacji. Film zaczynał galę z sześcioma nominacjami. Ghee Happy " odc. Navagraha Hilda " odc. The Fairy Isle Niebieskooki samuraj " odc. Hammerscale Kizazi Moto: Generacja ognia " odc. EnkaiPełną listę znajdziecie TUTAJ Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?