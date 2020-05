Spike Lee bojkotuje chodzenie do kina po kwarantannie

W wielu krajach na świecie następuje stopniowe odmrażanie gospodarki – powoli otwierają się kina, teatry i inne miejsca rozrywki. Niektórych to cieszy, a niektórych niepokoi. Zdanie w tej sprawie zabrał Spike Lee , który wydaje się przerażony życiem po koronawirusie."Wiem, że nie pójdę do kina. Wiem, że nie pójdę na Broadway. Wiem, że nie pójdę na stadion. Corona is a b*itch. (...) Możesz umrzeć. Ja nie jestem gotowy, by wyjść" – powiedział.W czerwcu w Stanach zadebiutuje na Netfliksie najnowszy film Lee Pięciu braci ". Reżyser nie wie, kiedy zacznie kręcić kolejny film."Jak będziemy teraz kręcić sceny miłosne albo intymne? (...) Ja nie wiem, jak to zrobić".Podzielacie jego obawy?