Getty Images © John Sciulli



W marcu w południowo-wschodniej Azji ruszają zdjęcia do nowego filmu Spike'a Lee . Główne role wnegocjują Samuel L. Jackson To historia weterana wojennego, który po latach od zakończenia konfliktu powraca do Wietnamu. Bohater zamierza odnaleźć dawnego towarzysza broni i ukryte od 50 lat złoto.Filmografię Lee zamyka, które zdobyło cztery nominacje do Złotych Globów.