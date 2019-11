Spotkania z "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego

W 30. rocznicę telewizyjnej premiery Krzysztofa Kieślowskiego Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza do udziału w dwóch wyjątkowych projektach: wirtualnym spacerze po miejscach, w których powstawał cykl oraz w przeglądzie wszystkich części dzieła z udziałem znakomitości polskiego środowiska filmowego i intelektualnego. Premiera spacerownika dostępnego na www.mapadekalogu.pl już 29 listopada. Dekalog na kinowym ekranie będzie można oglądać codziennie od 9 do 13 grudnia w FINA Wałbrzyska 3/5.W cyklu Krzysztofa Kieślowskiego nie ma ciągłości zdarzeń i akcji, każda część przynosi też nowych bohaterów (wyjątkiem jest postać grana przez Artura Barcisia , pojawiająca się w 9 z 10 odcinków). Wspólne jest za to miejsce opowiadanych historii – ogromne osiedle wielopiętrowych bloków. W ciasnych mieszkaniach rozgrywają się mniejsze i większe ludzkie dramaty, a poszczególne opowieści w bardzo uniwersalny sposób nawiązują fabułą do problematyki kolejnych przykazań.Wirtualny przewodnik umożliwiający poznawanie Warszawy poprzez miejsca, w których nakręcone zostały sceny z telewizyjnego cyklu Krzysztofa Kieślowskiego zostanie udostępniony 29 listopada pod adresem www.mapadekalogu.pl . Responsywny, dwujęzyczny serwis (dostępny w wersji polskiej i angielskiej) będzie zawierał fotografie wykonane przez Piotra Jaxę, fragmenty filmów, informacje reżyserze, idei która przyświecała mu podczas kręceniaoraz dylematach filozoficznych i moralnych zawartych w 10 przykazaniach. Mapa Dekalogu będzie przewodnikiem dla wszystkich, którzy są zainteresowani twórczością Kieślowskiego Spotkania z Kieślowskiego z udziałem znakomitości polskiego środowiska filmowego i intelektualnego odbędą się od 9 do 13 grudnia w FINA Wałbrzyska 3/5. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, będziemy oglądać dwa odcinki cyklu, a po każdej projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem wybitnych teologów, psychologów, filozofów, kulturoznawców i ludzi kina. Organizatorzy spotkań pragną przyczynić się do upamiętnienia i nowego odczytania ważnego fenomenu polskiej kultury jakim niewątpliwie jestPieczę nad całością przeglądu sprawuje jego pomysłodawczyni Natalia Koryncka-Gruz. W rozmowach prowadzonych przez znamienitych filmoznawców – prof. Tadeusza Lubelskiego i dr hab. Mikołaja Jazdona – wezmą udział m.in: Maja Komorowska , Michał Klinger, Krzysztof Piesiewicz , ks. Marek Lis, Olgierd Łukaszewicz , Tadeusz Sobolewski, Agnieszka Kulig Daniel Olbrychski , Bogdan de Barbaro, Michał Oleszczyk, Monika Talarczyk, Michał Bilewicz, Jakub Majmurek, Violetta Buhl, Rafał Koschany, Krzysztof Zanussi Dariusz Jabłoński , Marcin Napiórkowski, Piotr Pławuszewski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Monika Płatek, Michał Lew-Starowicz, Jacek Bławut Więcej informacji znajdziecie TUTAJ Wydarzenie na Facebooku - TUTAJ