Sprawdzaj oceny znajomych jeszcze szybciej

Kino - zwłaszcza w czasach, gdy jesteśmy daleko od siebie - to przede wszystkim wymiana doświadczeń: wspólne refleksje, gorące dyskusje, sojusze w obronie i fronty przeciwko. Dlatego dziś udostępniamy Wam możliwość natychmiastowego podglądu aktywności znajomych z poziomu strony głównej - zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.W prawym dolnym rogu strony znajdziecie ikonkę umożliwiającą szybki podgląd aktywności Waszych znajomych. Możecie sprawdzić, co aktualnie oglądają, zaś przede wszystkim - jak oceniają filmy, seriale, gry, reżyserów, czy aktorów. Możecie też błyskawicznie polubić bądź skomentować ich oceny, a także przejść na pełną stronę z ich aktywnością.Ostatnie tygodnie spędziliśmy na polecaniu Wam najlepszych produkcji na trudny czas kwarantanny . Ale przecież to tylko kropla w morzu Waszych potrzeb. Zadbajmy wspólnie o to, by ten strumień filmów, seriali i gier nie wysechł - w końcu kto jest lepszym doradcą niż nasi znajomi?