Square Enix pracuje nad grą "Guardians of the Galaxy"

Square Enix zapowiedziało dzisiaj grę " Marvel's Guardians of the Galaxy ", którą tworzy studio Eidos Montreal (" Deus Ex: Rozłam Ludzkości ", " Shadow of the Tomb Raider "). Tytuł zadebiutuje 26 października tego roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5.W przeciwieństwie do średnio udanego " Marvel's Avengers ", produkcja o " Strażnikach Galaktyki " będzie grą akcji dla jednego gracza, w której pokierujemy tylko Star Lordem (z możliwością używania specjalnych mocy pozostałych członków ekipy). Poniżej znajdziecie zwiastun ogłaszający oraz wideo z ponad 10 minutami rozgrywki.