Startuje ósma edycja konkursu Papaya Young Directors

15 lutego 2021 roku startuje 8. edycja międzynarodowego konkursu dla młodych twórców filmowych – Papaya Young Directors. W tym roku hasłem przewodnim inicjatywy jest: "It's all about talents".







W zbliżającej się edycji Papaya Young Directors jury poszukiwać będzie nie tylko niestandardowych pomysłów, ale i twórców, których talenty nie ograniczają się do reżyserii.Konkurs dzieli się na trzy kategorie główne: Branded Stories (filmy reklamowe), Music Stories (teledyski) oraz Vertical Stories by Facebook (filmy realizowane w pionowym formacie).Dodatkowo talenty, które zdecydują się tworzyć w pionowym formacie, będą mogły wybrać spośród dwóch subkategorii: Branded Stories, w której będą dostępne briefy marek partnerów głównych, oraz Womens Stories / Vertical Stories by Facebook, w ramach której zrealizują pionowe filmy w odpowiedzi na briefy przygotowane przez fundacje.Do udziału w konkursie zgłosić może się każdy w przedziale wiekowym 20-35 lat (liczone rocznikowo). Możliwość zgłoszenia do konkursu będzie otwarta od 15 lutego.Konkursu Papaya Young Directors odbywa się od 2014 r., z powodzeniem wprowadzając na rynek reklamowy i filmowy uzdolnionych twórców. Miniona 7. edycja konkursu była rekordowa nie tylko pod względem liczby zgłoszeń (ponad 1500), ale także pod względem wygenerowanego 12 000 000 zasięgu komunikacji. Co piąty zgłoszony scenariusz został przygotowany przez twórców zagranicznych, a wielu nowych uczestników to reżyserzy z m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy oraz Hiszpanii.Więcej info: www.papayayoungdirectors.com