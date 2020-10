Stephen Daldry nie nakręci musicalu "Wicked"

Po kilku latach przygotowań do reżyserii musicalu " Wicked Stephen Daldry ostatecznie zrezygnował z jego realizacji. Studio Universal Pictures już szuka jego następcy.Oficjalnie powodów odejścia Daldry'ego nie podano. Portal Deadline sugeruje jednak, że jedną z przyczyn były naciski studia, by zdjęcia do musicalu rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Daldry chciał też kręcić film w Londynie, jednak tam brakuje odpowiednich scen do tego, więc Universal zdecydowało się na przeniesienie ekipy w inne miejsce. Wicked " będzie kinową wersją niezwykle popularnego na Broadwayu musicalu pod tym samym tytułem. Jest to prequel " Czarnoksiężnika z Oz " i opowiada o tym jak Elphaba stała się Złą Czarownicą z Zachodu.Autorami scenariusza są Stephen Schwartz