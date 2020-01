Stephen King grzmi na "białą" Akademię

Po wypowiedziach o tym, że kryterium płci, wieku oraz rasy nie powinno być brane pod uwagę przy nominacjach do rozmaitych nagród, Stephen King pogrzmiewa na "białą" kapitułę oscarową oraz tematykę nominowanych filmów.W skrócie: wśród ciała akademickiego różnorodność byłaby wskazana, a większość filmów to "biała męska fantazja".- pisze w najnowszym felietonie dla Washington Post popularny autor -W odpowiedzi na backlash, który spotkał go po ostatnich tekstach w Washington Post oraz wpisach na Twitterze, King sugeruje, że chciał oddzielić mechanizmy organizujące pracę samej Akademii, które powinny uwzględniać różnorodność płci, wieku, rasy, itd, od samego dzieła artystycznego, które powinno być oceniane z pominięciem tychże kryteriów.Pisarzowi nie podoba się również szeroko rozumiana anachroniczność Oscarów.Jak oceniacie jego słowa? Dobrze prawi, czy może gasi pożar w mediach społecznościowych? Szykuje się kolejna połajanka, czy tym razem wszystko będzie jasne?