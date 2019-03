Stowarzyszenie ZAiKS partnerem konkursu Script Pro

Do grona partnerów tegorocznej edycji SCRIPT PRO - najbardziej prestiżowego konkursu dla debiutujących scenarzystów pełnometrażowych filmów fabularnych - dołączyło Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Organizatorami konkursu są Szkoła Wajdy i Fundacja Off Camera, a partnerem Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca 2019. Wyniki zostaną ogłoszone w maju podczas 12. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego OFF Camera w Krakowie."Jesteśmy dumni, że w tym roku zyskaliśmy tak prestiżowych partnerów, którzy potwierdzają renomę konkursu i fakt, że jest on niezwykle istotny dla branży filmowej" – podkreśla koordynatorka SCRIPT PRO Magdalena Koszalińska. Dla scenarzystów konkurs jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.Zgłoszenia w formie mailowej przyjmujemyy na adres:Szczegółowe zasady zgłaszania prac i regulamin konkursu: www.scriptpro.pl Dlaczego warto wziąć udział w konkursie SCRIPT PRO mówi Wojciech Marczewski - jeden z najwybitniejszych polskich filmowców, współzałożyciel Szkoły Wajdy, konsultant finałowych scenariuszy konkursowych:Kto może spróbować swoich sił w konkursie scenariuszowym SCRIPT PRO, a kto wziął udział w poprzednich edycjach i przeniósł swoją historię na ekran kinowy - mówi Magdalena Koszalińska, koordynatorka konkursu:Co daje udział w SCRIPT PRO debiutującym scenarzystom mówi Leszek Dawid - reżyser filmów, które powstały na podstawie scenariuszy Macieja Pisuka Pawła Ferdka nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu:Dotychczas wyróżnione scenariusze, które zostały już przeniesione na ekran to m.in.Agnieszki Smoczyńskiej (wg scenariusza Roberta Bolesty),Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka,Kingi Dębskiej (współautorką scenariusza jest Mika Dunin),Bartosza Kowalskiego (współautorem scenariusza jest Stanisław Warwas),Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty,Pawła Maślony wg. scenariusza reżysera oraz Barłomieja Kotschedoffa i Aleksandry Pisuli czyLeszka Dawida (scenariusz Macieja Pisuka).