Sylvester Stallone zapowiada "Człowieka-demolkę 2"

Pamiętacie film " Człowiek-demolka "? Jeśli nie, to czas najwyższy sobie go odświeżyć. Jak bowiem informuje Sylvester Stallone "Demolition Man 2" jest w przygotowaniu.Gwiazdor odpowiadał niedawno na pytania fanów. To dlatego mógł podzielić się informacją na temat planowanego widowiska. Stallone co prawda nie podał żadnych szczegółów, jedynie stwierdził, że prace nad "Człowiekiem-demolką 2" trwają w Warner Bros. Projekt podobno wygląda fantastycznie.Akcja oryginału rozpoczynała się w roku 1996 w Los Angeles. Z jednej strony jest sierżant Spartan, czyli Człowiek Demolka - gliniarz, który brutalnie i bezpardonowo walczy z przestępcami. Po drugiej stronie jego przeciwnik - psychopatyczny, morderczy kryminalista Simon Phoenix. Po nieudanej akcji zostają zamrożeni na 35 lat. Rok 2032 San Angeles. Anielskie miasto bez śladu przemocy. Phoenix zostaje odmrożony. Tylko jeden człowiek może zmierzyć się z tym krwiożerczym przestępcą - CZŁOWIEK DEMOLKA.