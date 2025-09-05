Szaleństwo! Fani rzucili się na "Hollow Knight: Silksong"

Rekordowe zainteresowanie "Hollow Knight: Silksong". Problemy z kupieniem i pobraniem

Zwiastun gry "Hollow Knight: Silksong"

to przygodowa gra akcji, będąca kontynuacją kultowego "Gra została opracowana przez australijskie studio Team Cherry.Gracz wciela się w postać Hornet, która pojawiła się w oryginalne. Hornet jest władczynią włókien, która wykorzystuje swój szydełkowy kij do walki oraz przemieszczania się po rozbudowanym, pięknie ilustrowanym świecie gry.Akcjarozgrywa się w nowym królestwie Pharloom, które składa się z ponad 150 różnorodnych poziomów, w tym lasów, miast, zamków i podziemnych lochów. W trakcie gry, gracz będzie musiał stawić czoła nowym przeciwnikom, a także rozwiązywać zagadki, odkrywać sekrety i ulepszać swoje umiejętności. Sequel zaoferuje także nowe mechaniki rozgrywki, takie jak nowy system ruchów, ulepszony system walki i różnorodne moce i zdolności, które Hornet zdobywa w miarę postępów w grze.Tysiące osób czekało wczoraj na możliwość pobrania gry. Zainteresowanie było tak duże, żei spora część graczy musiała zmagać się z problemami przy próbie pobrania lub kupna.Najgorzej mieli. Przez długi czasdrażniło graczy swoją obecnością w sklepie, ponieważTo jednak nie przeszkodziło grze w rekordowo szybkim pobiciu wyników oryginału. Już trzy godziny po premierze. Aktualnie jest to czwarta najpopularniejsza gra.To już kolejny w tym roku sukces niezależnego tytuły.