Szaleństwo! Fani rzucili się na "Hollow Knight: Silksong"

W czwartek na świecie zadebiutowała gra "Hollow Knight: Silksong". Twórcy liczyli na wierność swoich fanów i wsparli premiery recenzjami czy rozbudowanymi przewodnikami. Mieli rację. Na szał, jaki ogarnął świat, nie był przygotowany nawet Steam.
Rekordowe zainteresowanie "Hollow Knight: Silksong". Problemy z kupieniem i pobraniem "Hollow Knight: Silksong"
to przygodowa gra akcji, będąca kontynuacją kultowego "Hollow Knight".
Gra została opracowana przez australijskie studio Team Cherry.
Gracz wciela się w postać Hornet, która pojawiła się w oryginalne. Hornet jest władczynią włókien, która wykorzystuje swój szydełkowy kij do walki oraz przemieszczania się po rozbudowanym, pięknie ilustrowanym świecie gry.
Akcja "Silksong"
rozgrywa się w nowym królestwie Pharloom, które składa się z ponad 150 różnorodnych poziomów, w tym lasów, miast, zamków i podziemnych lochów. W trakcie gry, gracz będzie musiał stawić czoła nowym przeciwnikom, a także rozwiązywać zagadki, odkrywać sekrety i ulepszać swoje umiejętności. Sequel zaoferuje także nowe mechaniki rozgrywki, takie jak nowy system ruchów, ulepszony system walki i różnorodne moce i zdolności, które Hornet zdobywa w miarę postępów w grze.
Tysiące osób czekało wczoraj na możliwość pobrania gry. Zainteresowanie było tak duże, że nie wytrzymał tego Steam
i spora część graczy musiała zmagać się z problemami przy próbie pobrania lub kupna.
Najgorzej mieli użytkownicy PS5
. Przez długi czas "Hollow Knight: Silksong"
drażniło graczy swoją obecnością w sklepie, ponieważ zakup był niemożliwy
.
To jednak nie przeszkodziło grze w rekordowo szybkim pobiciu wyników oryginału. Już trzy godziny po premierze w "Hollow Knight: Silksong" grało na Steamie ponad pół miliona graczy
. Aktualnie jest to czwarta najpopularniejsza gra.
To już kolejny w tym roku sukces niezależnego tytuły.
Zwiastun gry "Hollow Knight: Silksong"