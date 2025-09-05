Newsy Filmy TYLKO U NAS: Maja Ostaszewska zagra w nowej ekranizacji "Lalki"
TYLKO U NAS: Maja Ostaszewska zagra w nowej ekranizacji "Lalki"

Obsada"Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego właśnie powiększyła się o kolejne nazwisko. Jak ekskluzywnie informują nas producenci, w grupie aktorów i aktorek najnowszej adaptacji arcydzieła polskiego pozytywizmu widzowie będą mieli okazję zobaczyć Maję Ostaszewską. Aktorka wcieli się w rolę Baronowej Krzeszowskiej. 

Kim jest baronowa Krzeszowska?



W literackim oryginale autorstwa Bolesława Prusa Baronowa Krzeszowska jest jedną z bardziej charakterystycznych postaci drugoplanowych. Choć opryskliwa i nieżyczliwa dla książkowych bohaterów, temperament Krzeszowskiej jest uformowany przez osobiste tragedie – stratę córki i wynikającą z niej separację. Mieszka w kamienicy Łęckich, a oszczędnie dysponując swoim majątkiem pożycza też fundusze upadającej arystokracji – w tym uzależnionemu od hazardu, wiecznie zadłużonemu mężowi. W filmie Wojciecha Hasa Krzeszowską zagrała Halina Kwiatkowska.

Baronowa Krzeszowska to niezłe ziółko. Zgryźliwa i skłonna do konfliktów. Jej relacja z Baronem jest komiczna. Bardzo lubię grać wyraziste, nieoczywiste postaci – mówi o roli Maja Ostaszewska.



Przypomnijmy, że filmowa kariera Mai Ostaszewskiej rozpoczęła się od nagradzanej roli w "Przystani" Jana Hryniaka, która przyniosła jej nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Aktorka jest laureatką wielu prestiżowych nagród, a jej role w "Katyniu" Andrzeja Wajdy, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej, "Zielonej Granicy" Agnieszki Holland oraz serialu "Diagnoza" na stałe zapisały się w historii polskiego kina.

Przypomnijmy, że obsadę "Lalki" zasilili do tej pory: Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski), Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Agata Kulesza (Pani Meliton), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki), Maria Dębska (Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska (prezesowa Zasławska), Krystyna Janda (hrabina Karolowa), Cezary Żak (baron Dalski), Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski) i Karolina Gruszka (Florentyna).  

Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa "Lalka" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.      

Producentem nowej "Lalki" jest Gigant Films.

