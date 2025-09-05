"Dzika noc 2": Komu tym razem Mikołaj skopie tyłki?

Trwają prace nad kontynuacją czarnej komedii "Dzika noc". Do powracającego do roli Świętego Mikołaja Davida Harboura dołączyły właśnie nowe osoby.
Kto dołączył do obsady "Dzikiej nocy 2"?
Jak podaje Deadline, do obsady "Dzikiej nocy 2
" dołączyli Joe Pantoliano
i Jared Harris
. Szczegóły ich ról trzymane są w tajemnicy. Wcześniej potwierdzono już udział Kristen Bell
i Danieli Melchior
. Miejsce na reżyserskim krześle ponownie przypadło Tommy'emu Wirkoli
, który pracuje na scenariuszu Pata Caseya
i Josha Millera
, czyli autorów pierwszej części.
Getty Images © Gilbert Flores
Joe Pantoliano
Getty Images © Franco Origlia
Jared Harris
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Premiera zaplanowana jest na 4 grudnia 2026 roku.
Skąd znamy Joego Pantoliano?Joe Pantoliano
najlepiej znany jest z ról w "Memento
" i "Rodzinie Soprano
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ścigany
", "Wydział pościgowy
", "Matrix
" czy filmy z serii "Bad Boys
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w serialach "Dexter: Grzech pierworodny
" i "The Last of Us
".
Skąd znamy Jareda Harrisa?Jared Harris
najlepiej znany jest z ról w serialach. Występował m.in. w "Mad Men
", "The Crown
", "Terrorze
", "Czarnobylu
", "Carnival Row
" czy "Fundacji
". Mogliśmy go zobaczyć też w takich filmach jak "Sherlock Holmes: Gra cieni
", "Pompeje
", "Kryptonim U.N.C.L.E.
", "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
" czy "Sprzymierzeni
". Aktualnie jego filmografię zamyka prezentowany podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji thriller "Dom pełen dynamitu
" w reżyserii Kathryn Bigelow
.
Zobacz zwiastun filmu "Dzika noc"
Czarna komedia "Dzika noc
" trafiła na ekrany w grudniu 2022 roku. Przypominamy zwiastun: