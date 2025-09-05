Co za twist! Sequel filmu "Obcy: Romulus" bez reżysera

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest sequel widowiska "Obcy: Romulus". Fani byli pewni, że za projekt odpowiada Fede Álvarez. Teraz okazuje się, że nie jest to do końca prawda.
Fede Álvarez nie nakręci kolejnego "Obcego"
Fani są w szoku. Fede Álvarez
mówił o chęci realizacji kontynuacji jeszcze w trakcie promocji filmu "Obcy: Romulus
". Teraz okazuje się, że jednak nie stanie za kamerą nowego filmu.
Nie oznacza to jednak całkowitego porzucenia filmu przez Álvareza
. W tym samym wywiadzie, w którym ogłosił, że przekaże pałeczkę innemu reżyserowi, ujawnił, że prace nad scenariuszem są już ukończone
. Będzie też związany z filmem jako producent. Fede Álvarez
nie ujawnił jednak żadnych szczegółów fabuły. Nie wyjaśnił też, dlaczego pomimo zadowolenia z napisanego scenariusza nie chce go nakręcić. Między słowami zasugerował jedynie, że może chodzić o chęć realizacji innego projektu, nad którym pracował od dłuższego czasu, ale w ostatnich miesiącach był on odłożony na boczny tor. Akcja filmu "Obcy: Romulus" osadzona została pomiędzy filmami Ridleya Scotta i Jamesa Camerona.
Rozgrywała się na odległej kolonii górniczej, skąd Rain (Cailee Spaeny
) pragnie uciec wraz ze swoim syntetycznym "bratem" Andym (David Jonsson
). W realizacji marzeń może im ponuć odzyskanie sprzętu z porzuconej stacji kosmicznej. Wraz z grupą przyjaciół docierają do kosmicznego wraku, nie zdając sobie sprawy z tego, że stacja skrywa koszmarną tajemnicę.
