"Stuffed": Jodie Comer wystąpi w horrorowo-romantycznym musicalu

Jak ekskluzywnie informuje portal Deadline, Jodie Comer nie boi się kolejnych eksperymentów. Po roli w filmie "28 lat później", aktorka dołącza do obsady "Stuffed" – szalonego romansu, horroru i musicalu w jednym. Na ekranie towarzyszyć jej będzie znany z "Gambitu królowej" i serii o "Harrym Potterze" Harry Melling.

"Stuffed" – co wiemy o filmie?



Zdjęcia do filmu mają ruszyć już niebawem, bo 15 września na południu Walii. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Deadline, film opowie historię Araminty (Jodie Comer), introwertycznej taksydermistki, która po wypchaniu setek zwierząt postanawia obrać sobie za cel wybebeszenie człowieka. Na swojej drodze spotyka w końcu Berniego (Harry Melling) – mężczyznę, który sam zgłasza się na ochotnika. Z czasem ich makabryczny pakt zaczyna przeradzać się w upiorny romans. 

GettyImages-2215702571.jpg Getty Images © Marc Piasecki


Film będzie pełnometrażowym debiutem Theo Rhysa, który stworzy wraz ze współodpowiedzialnym za scenariusz Jossem Holdenem-Reą, pisarzem oraz kompozytorem. "Stuffed" rozwija pomysł opracowany przez Rhysa na potrzeby krótkometrażowego projektu z 2021 roku pod tym samym tytułem, nagrodzonego na festiwalu SXSW oraz nominowanego do nagrody BAFTA.

Mimo niezależnego charakteru projektu, do pracy nad filmem Rhysowi udało się zgromadzić grupę imponujących współpracowników. Za zdjęcia odpowie Wyatt Garfield ("A Different Man"), za montaż nagrodzony Oscarem Chris Dickens ("Slumdog. Milioner z ulicy"), a za scenografię Beck Rainford ("Ray i Liz"). Na tę chwilę portal nie podaje, kto poza Comer i Mellingiem pojawi się na wielkim ekranie. 

