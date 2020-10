Szaleństwo w Japonii! Rekord otwarcia podwojony!

43,9 mln dolarów

Podczas gdy w Europie i Ameryce COVID-19 szaleje z niekontrolowaną mocą, Daleki Wschód zapomniał już, że taka choroba istnieje. Japonia i Chiny piszą właśnie nową historię box office'u. W Japonii doszło do premiery filmy, która przekreśliła wszystkie rekordy tamtejszej branży filmowej. Z kolei Chiny, jak podaje Artisan Gateway, przebiły USA i stały się największym rynkiem kinowym na świecie. Wpływy BO w Chinach wynoszą obecnie według Artisan Gateway 1 988 mld dolarów, podczas gdy w USA i Kanadzie 1 937 mld dolarów.Numerem jeden w naszym zestawieniu jest " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " (Demon Slayer The Movie: Mugen Train). To, że film będzie hitem, dla wszystkich było oczywiste. Manga, na bazie której powstała animacja, bije bowiem rekordy sprzedaży. Nikt jednak nie był gotowy na skalę szaleństwa, jakie rozpętało się w piątek. Trudno to sobie wyobrazić, ale nawet na pokazach o 7 rano znalezienie wolnych miejsc graniczyło z cudem. W sobotę szanse na wejście do kina i kupienie "z biegu" biletów były zerowe i to pomimo faktu, że niektóre kina przygotowały nawet 40 seansów dziennie.Ostatecznie " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " w trzy dni zarobiło. Jest to wynik, który po prostu nie ma z czym porównywać, głównie dlatego, że do niedawna filmy w Japonii wprowadzano w sobotę (w tym kraju piątek nie liczy się do weekendu). Dotychczasowy rekord 3-dniowego otwarcia wynosił 18,7 mln dolarów i został ustanowiony 13 lat temu przez " Harry'ego Pottera i Zakon Feniksa ". Jeśli chodzi o tradycyjne otwarcie sobota-niedziela, to i tu " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " bije na głowę dotychczasowego rekordzistę " Matrix Reaktywacja ". Animacja zarobiła 31,9 mln dolarów, a dzieło Wachowskich w 2003 roku 18,8 mln dolarów (kwota ta uwzględnia wpływy z pokazów przedpremierowych).Animacja zmiażdżyła dzienne rekordy osiągając w sobotę wpływy w wysokości 16,2 mln dolarów. W niedzielę wynik był niewiele gorszy (15,7 mln), podobnie w piątek (12 mln).W ten sposób po raz pierwszy od dłuższego czasu najlepszy film z Chin musiał zadowolić się dopiero drugim miejscem w naszym zestawieniu. " Wo He Wo De Jia Xiang " (My People, My Homeland) jednak wciąż sprzedaje się doskonale. W miniony weekend jego zarobki wyniosły. Dzięki temu łącznie na koncie tej patriotycznej produkcji znajduje się 366,2 mln dolarów.Trzecie miejsce zajęła nowość z Chin "喜宝" (The Story of Xi Bao"). Na otwarcie obraz zgarnął. Wydaje się jednak, że z rankingu szybko zniknie. W niedzielę wyraźnie przegrywał ze starszymi tytułami i zajął dopiero piąte miejsce.Chińska animacja " Jiang Ziya " (Legend Of Deification) spadła w naszym zestawieniu na czwarte miejsce. Weekendowe wpływy wyniosły. A to oznacza, że łącznie obraz zarobił 228,4 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka młodzieżowy obraz z Chin " Yi Dian Jiu Dao Jia " (Coffee or Tea). W weekend zgarnął kolejneRównieżwyniosły wpływy " Tenet ". Jednak w tym przypadku nie jest to wynik z jednego kraju. Zagraniczne wpływy widowiska Nolana wynoszą obecnie 283,3 mln dolarów. Po doliczeniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 333,9 mln dolarów.Siódme miejsce w naszym zestawieniu przypadło filmowi o chińskich siatkarkach " Duo guan " (Leap). Oznacza to spadek aż o cztery pozycje. Obraz zarobił w weekend. Łącznie jego wpływy wynoszą 114,6 mln dolarów.Pomimo obowiązującej we Francji godziny policyjnej i obowiązku zamykania kin o 21:00, aż dwie premiery z tego kraju znalazły się w naszym zestawieniu. Minimalnie lepsza będzie komedia " 30 jours max ". Szacujemy, że w weekend obraz zarobił ok., zaś łącznie po pierwszym tygodniu wyświetlania będzie jakieś 5,9 mln dolarów.Nieco słabiej wypadła animacja " Trolle 2 ". Film zarobił w weekend mniej więcej, a podczas całego pierwszego tygodnia wyświetlania 5,4 mln dolarów.Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest " After 2 ", które w weekend zarobiło. Młodzieżowy romans zachował pierwsze miejsca w Holandii i Belgii.