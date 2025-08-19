James Bond musi być facetem! – mówi Helen Mirren

Jak się okazuje, wyborem nowego agenta 007 żyje cały brytyjski przemysł filmowy. W trakcie niedawnego wywiadu promującego nadchodzący "Czwartkowy Klub Zbrodni" Helen Mirren – grająca w filmie obok byłego Jamesa Bonda, Pierce'a Brosnana – postanowiła zabrać głos w sprawie wyboru nowego bohatera szpiegowskiej sagi. Aktorka poparła większość fanów, zaznaczając, że jej zdaniem James Bond musi pozostać mężczyzną.
Choć Helen Mirren
nigdy nie pojawiła się w serii o Jamesie Bondzie
, tak jak każdy obywatel Wielkiej Brytanii ma swoje zdanie na temat odtwórcy postaci najważniejszego narodowego agenta. Według aktorki, kobieta wcielająca się w 007 zwyczajnie by się nie sprawdziła. W niedawnym wywiadzie Mirren
wyznała: Jestem ogromną feministką, ale James Bond musi być facetem. Nie można zrobić z niego kobiety. To po prostu nie zadziała. James Bond musi być Jamesem Bondem, inaczej stanie się czymś zupełnie innym
– powiedziała Mirren
.
Getty Images © Theo Wargo
Dziennikarze nie mogli sobie odmówić także zadania pytania Pierce'owi Brosnanowi
, który w "Czwartkowym Klubie Zbrodni
" pojawia się na ekranie obok Mirren
. Zapytany o emocje dotyczące przyszłości serii o 007, czterokrotny odtwórca Jamesa Bonda
powiedział: Życzę im wszystkiego najlepszego. Jestem podekscytowany, by zobaczyć nowego aktora i poczuć świeżą energię, którą wniesie do tej postaci. Uwielbiam świat Jamesa Bonda. Dał mi bardzo wiele – to dar, który wciąż do mnie wraca. Ale teraz czuję się dużo bardziej członkiem publiczności. Siedzę obok innych i mówię razem z nimi do twórców: "Pokażcie nam, co zamierzacie zrobić!".
Przypomnijmy, że nowy "Bond
" to pierwsza produkcja realizowana bez udziału rodziny Broccolich
. Pełną kontrolę nad marką przejęło Amazon MGM Studios, które przekazało ją w ręce producentów Amy Pascal
i Davida Heymana
. To właśnie oni są odpowiedzieli za wybór reżysera i scenarzysty "Bonda 26
". Tym pierwszym został twórca "Diuny
" Denis Villeneuve
. Autorem scenariusza jest kolei znany z pracy nad serialem "Peaky Blinders
" Steven Knight
.