Szok: Kłopoty prestiżowych filmów Theron i Lopez

W Hollywood doszło we wtorek do małego trzęsienia ziemi. Niewielkie, ale mające na swoim koncie masę prestiżowych tytułów, studio Annapurna przechodzi poważny kryzys. Chelsea Barnard , szefowa działu filmowego wytwórni, związana z nią od samego początku, odeszła. Zanim jednak o tym poinformowano, do sieci trafiły szokujące doniesienia o tym, że Annapurna kasuje dwa ważne projekty (realizowane z inicjatywy Bernard ).Pierwszym jest niezatytułowany dramat w reżyserii Jaya Roacha o skandalu w Fox News. John Lithgow ma w nim zagrać założyciela stacji, Rogera Ailesa, który musiał ustąpić ze stanowiska po fali oskarżeń o molestowanie seksualne i uzależnianie zatrudnienia od zaspokajania jego cielesnych żądzy. W obsadzie są takie gwiazdy kina jak: Charlize Theron Drugim jest film z Jennifer Lopez inspirowany artykułem. Ma to być historia grupy byłych striptizerek, które chcą się odegrać na swoich dawnych klientach z Wall Street.Informacja o rezygnacji przez Annapurna z produkcji tych filmów jest o tyle szokująca, że prace nad obsadzaniem ról trwały do ostatniej chwili. Jeszcze wczoraj dowiedzieliśmy się, że w obrazie o molestowaniach w Fox News ma się pojawić Malcolm McDowell . Także wczoraj pojawiła się informacja, że u boku Lopez pojawi się Constance Wu ).Jest szansa, że oba projekty zostaną zrealizowane. Chęć wyprodukowania filmu o Fox News wyraziły Focus Features, Amblin i Participant Media. Z koleipowstanie najprawdopodobniej dla STX Film, z którym Lopez ma współpracowała przy okazji