"28 Years Later": data premiery ujawniona. Kiedy film trafi do kin?

"28 Years Later" początkiem trylogii

Getty Images © Lionel Hahn



Zwiastun filmu "28 dni później"

Główne role wzagrają: Jack O’Connell Aaron Taylor-Johnson oraz Ralph Fiennes . Szczegóły filmu są trzymane na razie w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma to być początek nowej trylogii, nad którą pieczę będą sprawować Boyle oraz scenarzysta Alex Garland . Do wyreżyserowania następnego filmu, nad którym prace rozpoczną się tuż zakończeniu zdjęć do " 28 Years ", została zatrudniona Nia DaCosta (" Marvels ").Pierwsza część serii,, trafiła do kin w 2002 roku. Akcja filmu rozgrywa się w świecie, w którym śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni Wielką Brytanię opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem. Sequel zatytułowany " 28 tygodni później " miał premierę w 2007 roku.