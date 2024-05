Pełen wachlarz emocji. Pierwszy weekend na 21. MDAG

Oto, co nas czeka w pierwszy weekend festiwalu:Pokaz filmu " Nie chcemy innej ziemi ” (No Other Land) reż. Basel Adra godz. 15:30 - KinotekaPo seansie odbędzie się debata pod patronatem Amnesty International: Wojny też mają zasady. O konfliktach zbrojnych i sprawiedliwości międzynarodowej.Film ukazuje ciągnącą się przez dekady batalię prawną mieszkańców Masafer Yatta na Zachodnim Brzegu o zachowanie swojej wioski. Widzimy ich codzienność, która naznaczona jest niesprawiedliwością i upokorzeniami. Palestyńsko-izraelski filmowy kolektyw kręcił wydarzenia w wiosce przez pięć lat, korzystając przy tym z wcześniejszych nagrań mieszkańców. Zarejestrował filmowe świadectwo wielu prób wyrzucenia mieszkańców wioski i krwawych aktów przemocy popełnionych przez izraelskie wojsko i osadników.Opis debaty: Wojna to śmierć i zniszczenie, ale i wojny mają zasady. Tak jak okupacja. Jakimi regułami rządzą się konflikty zbrojne? Co decyduje o tym, czy doszło do ludobójstwa, zbrodni wojennej czy zbrodni apartheidu? Jak tropi się te zbrodnie, jak je udowadnia i jak upominać się o sprawiedliwość w trybunałach karnych?Prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz (TOK FM)

WIĘCEJ INFORMACJI I BILETY Filmy krótkometrażowe. Blok 2. ( Short Films. Block 2) Pokaz filmu i spotkanie z reżyserami.godz. 16:00 - KinotekaPo seansie widzowie i widzki będą mieli okazję porozmawiać z twórcami i twórczyniami o procesie powstawania filmów.Konkurs Filmów Krótkometrażowych to wybór filmów dokumentalnych z całego świata, których długość nie przekracza 45 minut. Dzięki swojej zróżnicowanej tematyce stanowią idealny punkt wyjścia do poznania zagadnień rozwiniętych w filmach pełnometrażowych, prezentowanych na festiwalu.Jakub Gomółka - Student reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Wcześniej student intermediów. Kinofil. Fotograf i pisarz amator. Wychowany na podkrakowskiej wsi, syn Kołobrzegu.Vincent Prochorof - Polsko-amerykański operator. Jest studentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Był autorem zdjęć do filmu "A Black Hole Near Kent County" (2023) w reżyserii Hanny Schierbeek, który miał swoją premierę na MFF w Clermont-Ferrand. Jego filmy były również prezentowane na Sundance, Chicago IFF, Tirana IFF i Krakowskim Festiwalu Filmowym.Premiera filmu " Matka Vera ” (Mother Vera) reż. Cécile Embleton godz. 20:30 - KinotekaPo seansie publiczność spotka się z Cécile Embleton oraz Alys Tomlinson, reżyserkami filmu, Olgą Gordiengo bohaterką filmu i Laurą Shacham, producentką filmu. Spotkanie poprowadzi dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk.Vera prowadziła burzliwe życie w Mińsku – stolicy Białorusi. Przed uzależnieniem uratowała ją decyzja o wstąpieniu do klasztoru. Cisza, las, dyscyplina klasztorna i opieka nad setką pacjentów ośrodka dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków – tak spędziła 20 lat. W twarzach pacjentów widzi to, od czego uciekła. Wypracowała sobie u nich respekt. Czarno-białe zdjęcia i cisza przetkana dźwiękami zatapiają nas w rytmie mikrokosmosu oddalonego od świata. Jednak opieka nad klasztornym koniem zaczyna otwierać Verę na nowe wyzwania i potrzeby.Cécile Embleton - brytyjsko-francuska reżyserka filmów dokumentalnych. Jej pierwszy film pełnometrażowy "Matka Vera” otrzymał wsparcie Sundance Institute, zdobył nagrody na Locarno First Look 2023 i Hot Docs Forum 2021 oraz miał premierę na Visions du Réel w konkursie głównym w 2024 roku.Alys Tomlinson - wielokrotnie nagradzana brytyjska fotografka, wykonującą zdjęcia na czarno-białym filmie analogowym. Jej prace były prezentowane na ponad dwudziestu międzynarodowych wystawach, a w 2018 roku otrzymała tytuł Sony World Photographer of the Year.Pokaz filmu " Tajemnice Matterhornu ” (Moutain Raid) reż. Dominique Margot godz. 18:15 - KinotekaPo seansie publiczność spotka się z reżyserką filmu (Dominique Margot) oraz producentką filmu (Brigitte Hofer). Spotkanie poprowadzi Aleksandra Stelmach.Majestatyczny wizerunek Matterhorn kojarzy się z wyprawą, przygodą, pięknem i potęgą gór. Po latach masowej turystyki w Alpach dochodzi do zmiany myślenia. Naukowcy, podróżnicy, artyści i filozofowie próbują dotrzeć do esencji gór i źródeł ich mocy w nowy sposób. W filmie widzimy kontrastujące ze sobą stanowiska, które zmuszają do redefinicji wartości, na których się wychowaliśmy.Dominique Margot - przez lata podróżowała jako artystka światła i wideo z francuskim cyrkiem rockowym Archaos, a w 1999 roku ukończyła pięcioletni kurs reżyserii w Zurich Film School. Od tego czasu pracowała jako reżyserka i operatorka dla Les Arts Sauts, Arte, Artefilm, BBC, Channel 4 i wielu innych.Pokaz filmu " Badjao. Duchy z morza ” (Walking Under Water) reż. Eliza Kubarska godz. 20:30 - AtlanticPo seansie odbędzie się spotkanie z Elizą Kubarską, reżyserką filmu, które poprowadzi Rico Jaźwiński (Trójka Polskie Radio).Badjao to społeczność nomadów morza, ludzi-ryb, zamieszkujących tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją. Przez wieki żyli jak ryby, większość życia spędzając w wodzie. W zderzeniu z nowoczesną cywilizacją ich życie zmienia się gwałtownie. Film o przemijaniu, gdzie stare ustępuje nowemu, a w miejsce jednej cywilizacji pojawia się następna.Eliza Kubarska - Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Wajdy w Warszawie. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Laureatka 30 międzynarodowych nagród, w tym Zürcher Filmpreis za najlepszą reżyserię.Pokaz filmu " Ziemia jałowa ” (The Waste Land) reż. Chris Teerink + spotkanie z reżyseremgodz. 15:45 – Kinoteka, sala 3Trzeciego dnia festiwalu odbędzie się drugi pokaz filmu "Ziemia jałowa” w reżyserii Chrisa Teernika. Po seansie widzowie będą mieli okazję spotkać się z reżyserem i porozmawiać o prezentowanym filmie.100 lat po publikacji poematu "Ziemia jałowa” T.S. Eliota, reżyser filmu sprawdza jego wymowę i znaczenie dla współczesnego świata. Czy wizje Eliota są nadal aktualne? Czy działają na naszą wyobraźnię w czasach kryzysu i niepewności?Chris Teernik - po zrealizowaniu filmów w różnych lokalizacjach, takich jak pustynia Mojave, odległych wioskach w Transylwanii i Anthology Film Archives w Nowym Jorku reżyser skupia się aktualnie na poetyckiej koncepcji słynnego poematu T.S. Eliota "Ziemia jałowa".Pokaz filmu " Niewidzialny naród ” (Invisible Nation) reż. Vanessa Hope + spotkanie z reżyserkągodz. 18:15 – Kinoteka, sala 3Trzeciego dnia festiwalu, 12 maja, odbędzie się pokaz Pokaz filmu "Niewidzialny naród” w reżyserii Vanessy Hope. Po seansie widzowie będą mieli okazję spotkać się z reżyserką i producentem.Film przedstawia sylwetkę prezydentki Tajwanu Tsai Ing-wen i jej politykę, która bierze pod uwagę rodzącą się ideę narodu tajwańskiego, dalekiego od chińskiej tradycji. Film przybliża najnowszą historię Tajwanu, który do lat 80. XX wieku był rządzony przez krwawą dyktaturę.Vanessa Hope – wielokrotnie nagradzana producentka i reżyserka, która wyprodukowała wiele uznanych filmów w Chinach, w tym filmy wybrane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

WIĘCEJ INFORMACJI I BILETY Pokaz filmu " Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu ” (Soundtrack to a Coup d'Etat) reż. Johan Grimonprez + spotkanie z producentemgodz. 20:00 – Kinoteka, sala 1Zapraszamy na pokaz filmu "Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu”. Po seansie odbędzie się spotkanie z producentem filmu, Rémim Grelletym.Lata 1960–1961. 16 krajów afrykańskich ogłasza niepodległość, co wywołuje niepokój mocarstw w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. CIA wysyła do Afryki gwiazdy jazzu: Louisa Armstronga, Dizzy Gillespie, Ninę Simone i innych, aby wzmocnić pozytywne odczucia Afrykańczyków wobec USA. Muzycy zaczynają zdawać sobie sprawę, że są wykorzystywani przez własny kraj, w którym nadal istnieje segregacja rasowa.Johan Grimonprez – belgijski artysta multimedialny, filmowcem i kuratorem. Najbardziej znany jest z filmu Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997). Grimonprez napisał i wyreżyserował film dokumentalny Soundtrack to a Coup d'Etat o obietnicy dekolonizacji, nadziei ruchu niezaangażowanych i marzeniu o samostanowieniu.Pokaz filmu " Architekton ” (Architecton) reż. Viktor Kossakovsky + spotkanie z reżyseremgodz. 20:30 – Kino Muranów, sala GerardW niedzielę w Kinie Muranów odbędzie się projekcja filmu "Architekton” w reżyserii Viktora Kossakovsky’ego. Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem, który jest mistrzem kina dokumentalnego.Film jest refleksją nad architekturą i jej budulcami: kamieniem oraz betonem. To wizja budynków sprzed setek i tysięcy lat, które ukazują naszą dzisiejszą porażkę na tym polu i tym samym destrukcję wartości, jaką była architektura. Odwiedzamy ruiny świątyni w Baalbek w Libanie, gdzie starszy pan od 12 lat porządkuje kamienie sprzed dwóch tysiącleci. Jak wrócić do złotych zasad architektury, zanim będzie za późno?Viktor Kossakovsky – karierę filmową rozpoczął w 1978 roku, pracując jako asystent operatora, asystent reżysera i montażysta w Leningradzkim Studiu Filmów Dokumentalnych. W latach 1986-1988 studiował scenariopisarstwo i reżyserię.Łączony seans filmów "Herkules” (Hercules) i "Uwikłani” (Entangled) reż. Lidia Duda + spotkanie z reżyserkągodz. 20:30 – Kino Atlantic, sala AZapraszamy na łączony seans filmów Lidii Dudy ("Herkules” i "Uwikłani”), który odbędzie się w niedzielę wieczorem w Kinie Atlantic.Herkules: 12-letni Krzyś dorasta w bezrobotnej rodzinie. Ojciec pieszczotliwie mówi na syna "Herkules” – Krzyś codziennie bez słowa skargi pracuje, a zarobione pieniądze oddaje rodzicom. Pijany ojciec przytula syna i udziela mu życiowych rad. W tym – na pierwszy rzut oka – patologicznym świecie jest coś więcej.Uwikłani: Historia pedofila i skrzywdzonego przez niego dziewięciolatka. Ten oczywisty podział trwa do momentu, gdy – po kilku latach – chłopak dochodzi do wniosku, że sprawiedliwości nie stało się zadość i postanawia sam ją wymierzyć. Wtedy role się odwracają – osoba, która doznała krzywdy zamienia się w mściciela.Lidia Duda – zaangażowana społecznie autorka reportaży, filmów i seriali dokumentalnych. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim.