Sztuczna inteligencja pomoże Warnerowi ustalić, co będzie hitem

Warner Bros. rozpoczęło współpracę z firmą Cinelytic, właścicielem platformy wykorzystującej sztuczną inteligencję do oceny ryzyka związanego z inwestycjami w produkcję i zakup filmów.Cinelytic potrafi w bardzo krótkim czasie oszacować, jakie wpływy będzie miał dany film na różnych rynkach kinowych. Sztuczna inteligencja ma być szczególnie przydatna do określania wartości filmów prezentowanych na festiwalach, które często są przedmiotami zażartych licytacji między różnymi wytwórniami. W ostatnim czasie zdarzało się często, że studia płaciły spore sumy, a później okazywało się, że obraz nie osiągnął zadowalających wyników w box offisie. Platforma ma również pomóc Warnerowi w podejmowaniu decyzji, które filmy powinny trafić do produkcji, a które sobie odpuścić.WB nie jest pierwszym studiem, które skorzysta z usług Cinelytic. Pod koniec ubiegłego roku zostało klientem firmy zostało STX.