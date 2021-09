THQ Nordic zapowiada 6 zupełnie nowych tytułów

THQ Nordic ujawniło sześć nowych gier podczas cyfrowej imprezy urodzinowej, która odbyła się w ramach celebracji dziesiątych urodzin wydawcy. To tylko ułamek tego co przygotowuje firma, bo na tę chwilę pracuje nad 42 grami, jednak na kolejne zapowiedzi przyjdzie nam jeszcze poczekać. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedzi wspominanych tytułów." - PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake " - PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Outcast 2: A New Beginning " - PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5 Jagged Alliance 3 " - PC Superpower 3 " - PC MX vs. ATV: Legends " - PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5